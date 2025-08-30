アメリカ発祥のスポーツ「ピックルボール」の日本で初めてとなる国際大会が、福岡県糸島市で開かれています。どんなスポーツなのか、その魅力に吉村アナウンサーが迫りました。 向かったのは、観光客からの人気が高い福岡県糸島市です。普段は静かなこの街に響いていたのは。■吉村史織アナウンサー「こちらの会場で行われているのは、ピックルボールというスポーツの国際大会です。