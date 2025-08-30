◆米大リーグドジャース―Ｄバックス（２９日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。４戦ぶりの４６号が出れば、５４本塁打を放った昨季と合わせてド軍通算１００本塁打となる。ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、移籍後２年間での本塁打数は、１９２０〜２１年の