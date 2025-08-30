日本サッカー協会は２９日、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯予選に臨む日本代表メンバー２３人を発表した。日本はＢ組で９月３日にアフガニスタン、６日に開催国のミャンマー、９日にクウェートと対戦し、各組１位と２位のうち上位４チームが本大会へ出場。昨年のパリ五輪から再任となり、２８年ロサンゼルス五輪世代を指揮する大岩剛監督（５３）は都内で会見に臨み「しっかり勝って戻ってきたい」と、本格始動となる今大会へ決