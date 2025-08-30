ｔｉｍｅｌｅｓｚの橋本将生（２５）が、１０月３日スタートのテレビ東京系「ひと夏の共犯者」（金曜・深夜０時１２分）で、連続ドラマ初出演にして初主演することが２９日、分かった。テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルＷＥＢ漫画が原作。大学生が推しのアイドルと同居生活を送るうちに、ある殺人事件に巻き込まれる逃避行ラブサスペンスだ。推しと同居する大学生・岩井巧巳を演じる橋