金融庁は２９日、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の対象商品の拡充などを盛り込んだ２０２６年度の税制改正要望を公表した。「つみたて投資枠」の対象年齢を引き下げ、未成年に広げることも求める。「資産運用立国」の実現に向け、あらゆる世代の選択肢を広げ、長期の資産形成を支援する。対象商品の拡大については、株式と比べて値下がりのリスクが低く、安定的な利回りが期待できる投資信託などを想定している。ＮＩＳＡは