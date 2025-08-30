双子を妊娠中のタレント・中川翔子が２７日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。「めちゃくちゃ断捨離したぞーん思い出もいっぱいだけど断捨離するとスッキリするから今回は心を鬼にしてがんばりました！」と始めた中川は、「そして健診、双子あわせて３８０９ｇまできました」と報告。「血圧やむくみや色々合格でホッとしました。安静継続だけど！張りもおちついてすでに親孝行な双子たちありがとうね」と感謝を