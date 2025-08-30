「生き方や感情は顔つきに表れる」という楠木新さん。著述家として多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第16回は、楠木さん自身も「顔」によって見出された体験をひも解いていきます。新聞に載った「顔」はごまかせない生命保険会社に定年まで勤め上げた私ですが、50代以降は、会社員と文筆活動を並行する、