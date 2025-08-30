元プロ野球選手で、阪神のスペシャル・アンバサダー（SA）を務める糸井嘉男氏（44）が29日深夜に放送されたABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演。日本ハムに投手として入団し、2軍戦で登板した際にボールボーイから伝えられた衝撃の言葉を明かした。近畿大から投手として日本ハムに入団した糸井氏。だが、2軍戦で登板した際に当時のワースト記録となる1イニングで4被弾されるなど通用せず、結果を出せなかった