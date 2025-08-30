朝がつらいのは、睡眠不足のせいではない。実は、4時間睡眠であっても、すっきり起きる方法がある。大事なのは、眠り方より目覚め方だ。思考を変えるだけでできる、その技術とは？※本稿は、ハル・エルロッド著、鹿田昌美訳『［新版］人生を変えるモーニングメソッド』（大和書房）の一部を抜粋・編集したものです。スヌーズに頼る目覚めでは眠気と疲労が抜けないまま「スヌーズボタンを押すのは敗北宣言だ」という格言をご存じだ