2022年に新型コロナウイルスに感染。中等症と診断され1カ月近く入院しました。コロナに罹患（りかん）して10キロ以上、体重が落ちてしまいました。退院後、帰宅してはいたジーンズがストンと膝まで落ちてしまった。筋肉が落ちた体は「ジイさんのようだな」と気分が沈みました。気分転換に髪を切りに、25歳の時から通っている美容室にカットに行きました。この約半世紀、49年間カットしてもらっている太田さんという美容師さ