セルティックはカザフスタンのカイラトを相手に２試合ネットを揺らせず、チャンピオンズ・リーグ予選敗退となった。１月に売却した古橋亨梧に代わるストライカーの不在が騒がれている。昨季は古橋退団後、CFにコンバートされた前田大然が大爆発。公式戦33ゴールをマークして年間最優秀選手に輝き、チームにタイトルをもたらした。だが、今季の前田は公式戦で１ゴールにとどまっている。古橋の後継者となることが期待されたアダ