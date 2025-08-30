日産自動車「GT-R」が8月26日に生産を終了しました。3世代にわたってファンに愛された歴史と背景を写真とともに振り返ります。名車であり、3度の復活を遂げたGT-R。4度目の復活を実現するには、何が大切でしょうか？（モータージャーナリスト／安全運転インストラクター諸星陽一）誤解されがちな日産「GT-R」生産終了日産自動車が誇るスポーツカー、「GT-R」が2025年8月26日をもって生産終了しました。日産の経営状態が芳しく