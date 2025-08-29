部分矯正に興味はあるものの「リスクがあると聞いて不安」「全体矯正との違いや費用についても知りたい」といった悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。 部分矯正とは、気になる部分の歯だけを動かして歯並びを整える治療法です。全体矯正と比べて治療期間が短く、費用も抑えられるメリットがありますが、いくつかのリスクやデメリットも存在します。 この記事では、部分矯正のメリットとデメリットや全体矯正との違い