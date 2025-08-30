長い夏休みもいよいよ終わり、9月1日・月曜日から新学期という子どもたちも多いのではないかと思います。一方で、夏休み期間中の夜更かしなどで子どもの生活のリズムが乱れてしまった？と心当たりのある保護者もいるのでは… 【写真を見る】夏休み明け「子どもの睡眠障害」に注意 → 「睡眠時無呼吸症候群」の可能性も… 不眠を放置すると“成績不振”や“不登校”などのおそれも【専門医が解説】 2学期を迎えるにあたり、特に気