タールには60～70種類の発がん性物質が含まれ、ニコチンには麻薬と同程度の依存性があり、一酸化炭素は体内の酸素欠乏を引き起こすために有害なのだそうです。とだ小林医院に小林先生に教えてもらいました。 ※この記事はMedical DOCにて【タバコに含まれるタールやニコチンの有害性を医師が解説 禁煙のコツやメリットもご紹介】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。