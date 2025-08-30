石川県七尾市の公園で「モルック」をする人たち＝2025年7月能登半島地震で被害を受けた石川県七尾市で、北欧フィンランド発祥のスポーツ「モルック」に注目が集まっている。年齢や性別、障害の有無に関係なく楽しめる上、狭い場所でも遊べる。能登地域では、いまだに学校のグラウンドや施設が使えない地域があり、被災者の運動不足が懸念される。関係者は「モルックで少しでも元気になってほしい」と意気込む。（共同通信＝江浜