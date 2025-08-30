¼¡´ü¡ÖiPhone 17¡×¥·¥ê¡¼¥º¸þ¤±¤Î¡Ö¥ê¥­¥Ã¥É¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥¹¡×¤Î²èÁü¤¬Î®½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢¬Î®½Ð¤·¤¿¥ê¥­¥Ã¥É¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥¹¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿Majin Bu¡Ë¡£ ¥ê¡¼¥¯¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎMajin Bu¤¬¸ø³«¤·¤¿²èÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ú¡¼¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥°¥é¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥»¥é¥É¥ó¡¢¥Õ¥©¥°¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¢¥°¥ì¡¼¥Ö¥ë¡¼¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥ë¡¼¡¢¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î8¿§¤Î¥ê¥­¥Ã¥É¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥¹¤ò³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ ¥±¡¼¥¹¤Ï¥Þ¥Ã¥È»Å¾å¤²¤«¤Ä¥½¥Õ¥È¤Ê¼ê