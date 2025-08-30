■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週ぶり小反発、4万2000円台で膠着 2.トランプ氏のFRB理事解任が波紋、円高の場面も 3.エヌビディア好決算、売上高・純利益が過去最高 4.イベント通過で安心感、バフェット商社株買いも 5.外食株が軒並み安、大手による値下げ発表で懸念 ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比85円(0.2％)高の4万2718円と、2週ぶりに上昇した。 今週は総じて方