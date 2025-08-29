Stellantisジャパン株式会社は、ジープの本格オフローダーWranglerに特別仕様の限定車「Jeep® Wrangler Unlimited Sport ’41 Edition」を設定し、2025年9月13日より全国の正規ディーラーで150台限定発売すると発表した。 同モデルは、ジープの歴史に敬意を表して、Willys MBに着想を得てつくられた限定車となり、専用のミリタリーグリーンを採用。フェンダーやリア