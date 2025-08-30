プロ野球パ・リーグは29日、各地で3試合が行われました。首位ソフトバンクは6位ロッテと対戦。2回に栗原陵矢選手のタイムリーで1点を先制すると、3回にも近藤健介選手の8号2ランでリードを3点に広げます。投げては先発の上沢直之投手が6回1失点と好投。以降は藤井皓哉投手、松本裕樹投手、杉山一樹投手の無失点リレーでロッテに付け入る隙を与えず接戦を制しました。2位の日本ハムは4位楽天と激突しました。0-0で迎えた6回、水谷瞬