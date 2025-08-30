間伐材で作成した部屋番号プレート（京浜急行電鉄提供）京浜急行電鉄は住宅事業の一環で、学生向けの賃貸マンション事業を新たに展開する。第１弾が来春、横浜市神奈川区に完成予定で、今月２２日に募集を開始した。人口減少を踏まえ、上京する学生らに早くから沿線を知ってもらい、将来の定住人口につなげる。京急が掲げる沿線価値共創戦略の一環。第１弾「プライムグレーヌ横浜桐畑」は木造３階建て３７戸で、京急線神奈川駅