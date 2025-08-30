◇プロ野球セ・リーグ 巨人 4-3 阪神(29日、甲子園球場)阪神との3連戦のカード初戦を取り、連敗を4で止めた巨人先発の山粼伊織投手が試合を振り返りました。山粼投手は4回に先制点を奪われるも、失点はこの1点のみに抑え、6回5奪三振で今季10勝目を挙げました。試合後、山粼投手は「反省するところはすごく多いです。いず(泉口友汰選手)のプレーだったり(吉川)尚輝さんのダブルプレーだったり助けられながら、い