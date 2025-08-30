実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が30日にX（旧ツイッター）を更新。初めて出た「カンペ」（番組収録時などにスタッフらが出演者に指示を伝えるボードなどのこと）の内容を明かした。岸谷は「今日生まれて初めて『蘭丸さんパンツが見えそうです』ってカンペ出た」とつづった。この投稿に対し作家の乙武洋匡氏は「www」と反応。ほかにも「面白すぎ」「実際見えてたことありますよ」「あちゃ」「きゃ！」「えっ！何処から見