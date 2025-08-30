猫を飼っていると、驚くような場所に隠れることもしばしば。気がつけば姿が見えず、飼い主さんが不安になってしまうことも多々あります。今回SNSに投稿されたのは、そんな行方不明になった猫を探していたときの一コマ。意外な場所から顔を出した瞬間に、多くの人がクスッと笑ってしまったそうです。 投稿はX（旧Twitter）にて、84.6万回以上表示。いいね数は3.9万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「え？そ