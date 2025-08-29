Stellantisジャパン株式会社は、プジョーのコンパクトハッチバック「208 GT」をベースとした限定車「208 GT Selenium Edition」を200台限定で2025年8月28日より発売した。 同モデルは、208として初採用となる深みのある専用色「セレニウムグレー」をボディカラーに設定し、端正なフォルムと上質なデザイン性を際立たせている。また、電動化が進むラインナップの中で、ピュアガソリンエンジンならではのダ