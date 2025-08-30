陸上の西部新人大会が３０、３１日に浜松の四ツ池公園陸上競技場で行われる。男子８００メートルに神谷幌（浜松北２年）が出場。県、東海大会への勝ち上がりとなる１、２年生による大会で、全国総体出場を狙った６月の東海総体で準決勝敗退した悔しさをぶつける。現在８００メートルでは、県高校ランキング２位につけている１６５センチのランナーが、新たなシーズンに向けて好スタートを切る。全国の切符にあと少しで届かなか