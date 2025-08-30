◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ第２日（２９日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）ツアー２勝の河本力（大和証券）が９位で出て７バーディー、１ダブルボギーの６７で通算１０アンダーと伸ばし、首位と３打差の２位に浮上した。前半の１３番から３連続で伸ばすと、後半の３番で１２メートルの下りパットを決めてバーディー。７番で右ラフからの第２打が木に当たってダブルボギーを打った