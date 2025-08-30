「暴れる気候」と水月湖年縞掘削（3）世界で9冊の稀覯書と…年縞博物館の目玉展示のひとつが、セルビアの地球物理学者、ミルティン・ミランコビッチ（1879〜1958）が105年前に出版した『地球における太陽放射のリズムとその氷河期問題への応用』（『Théorie mathématique des phénomènes thermiques produits par la radiation solaire』1920年）で、世界に9冊しか残っていないと言われる稀覯書（中川毅さんの