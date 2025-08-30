ÊÆ¥É¥ë¤Î»æÊ¾¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û29Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ09Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á147±ß00¡Á10Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1677¡Á87¥É¥ë¡¢171±ß78¡Á88Á¬¡£ÌÜÎ©¤Ã¤¿¼è°úºàÎÁ¤ËË³¤·¤¯¡¢ÃÍÆ°¤­¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£