鈴木法相は２９日、外国人の受け入れ人数に一定の上限を設ける是非について検討に乗り出すと表明した。同日、出入国在留管理庁にプロジェクトチームを設置し、本格的な議論を始めた。政府は、人手不足の分野で外国人を受け入れる「特定技能」や「育成就労」の在留資格を除き、受け入れ人数に上限を設けていない。現在、国内の外国人比率は人口の２・８％で、人口減少や在留外国人数の増加によって将来的に１０％を超えると推計