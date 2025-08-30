¡Ö»Å»ö¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ìÆÉ¤ó¤Ç¿´Äì¡¢µß¤ï¤ì¤¿¡×¤½¤ó¤ÊÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤ë¡¢NewsPicks¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°ÁÏ´©ÊÔ½¸Ä¹¡¦ÞÕ¿È¤Î½éÃø½ñ¡Ø¶¯¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÝµ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤Î ¼å¤µ¹Í¡Ù¡£ËÜ½ñ¤Ï¤Þ¤º¡¢º£¤Î¼Ò²ñ¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë°Å¤Ëµá¤á¤Æ¤¯¤ë¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê¸Ä¿ÍÁü¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¡¢Á´Éô¤Ç¤­¤Þ¤¹¤«¡© ¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦º£ÌîÎÉ²ð¡Ë¤Á¤ç¡¢ÂÔ¤Æ¤è¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¡Ö¶¯¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥óÁü¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê