テレビ番組のお見合い企画で出会った夫と結婚して32年。3人の子どもを育て上げたハイヒール・モモコさん。2歳で両親が離婚、高校は1年で中退して暴走族に入ったという生い立ちを経て、夫婦2人の生活になった今、思うことは── 。（全4回中の1回） 【写真】特攻服にハチマキまで「バリバリに気合いが入った」ヤンキー時代のモモコさんも（3枚目/全19枚） 2歳で両親が離婚し、高校1年で中退 多忙のなか、