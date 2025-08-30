お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が29日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。「アジフライ定食」を頼んでしまう訳を明かした。岩井は「絶対食べたいわけじゃないけど、頼んじゃうメニュー」について「アジフライ」と語った。その理由を「定食屋に行って、アジフライ定食があったら“おっ”って頼んだりするんですけど。頼んだら、みんな“いいの頼むね”みたいになるじゃないですか」