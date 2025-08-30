1泊2食付きで9000円。港区民保養施設大平台みなと荘の夕食（筆者撮影）【画像】社長がいっぱい住んでる恩恵？「港区の保養所」をやや貧乏な初老夫婦が訪れたら…食事も宿も最高だった！エッセイ前編では、東京都の港区民保養施設「港区立 大平台みなと荘」の驚きのコスパ（1泊2食付きで9000円という安さ）や、直通バスでのアクセスの良さ、施設運営のクオリティの高さについてご紹介しました。後編では、実際に宿に到着してから