髪のうねりやダメージに悩む女性へ朗報です。株式会社マンダムの「ルシードエル」は、2025年8月25日より「質感再整シリーズ」を全面リニューアルし、新たに「Re:(アールイー)シリーズ」として登場しました。サロン発想のケアと最新の毛髪研究を融合し、艶やかでまとまりのあるストレート髪へ導くラインナップ。香りや使い心地も進化した、新ヘアケアシリーズに注目ですb