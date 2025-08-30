J1で11位の福岡は31日、アウェーで同4位の柏と戦う。柏、横浜Mを経て5年ぶりに復帰したDF上島拓巳（28）にとっては、下部組織でもプレーした古巣との対決。「今は自分自身に一番手応えを感じている」と対戦を心待ちにした。今季はここまで22試合に出場。「戦術理解で少し難しい時期が続いた」と話す前半戦を乗り越えて、最近は攻守で存在感が増している。引き分けた23日の清水戦は得意の空中戦を何度も制し、無失点に貢献した