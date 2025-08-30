9000円とは思えない、港区民保養施設大平台みなと荘の客室（筆者撮影）【画像】部屋は広くて快適、料理もめちゃウマ！港区の保養施設はこんなにも凄かった東京都港区、高層ビルの狭間に静かにたたずむ古くて小さなマンションの1部屋、12畳・1ルームにミドルシニア夫婦がひっそりと暮らしています。60代の夫は3年前からスキルス胃がんで闘病中です。昨年仕事をリタイアし、年金の繰り上げ受給を開始しました。つまり、時間はたっ