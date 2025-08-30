先日、個人合意報道が出たが、その後のクラブ間交渉は芳しくないようだ。フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスに所属する日本代表MF中村敬斗は、「体調不良」を理由にチームにいまだ合流せず、開幕から欠場が続いている。現地メディアは、移籍を希望する中村と、それを認めないクラブが対立していると報じている。そんななか、８月20日に、フランスの大手紙『レキップ』が、トルコの名門ベシクタシュが、日本代表