タレントの伊集院光（57）が29日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。師匠の六代目・三遊亭円楽さん（享年72）が、生前“ハレの日”にだけ食べた「最高に贅沢なもの」を明かした。伊集院は「お金の感覚のバランスが悪い人が好き」と語り「これに関しては湯水のようにお金を使うけど、これにはちょっと俺、お金出すの嫌なんだよねというのを聞くのが好き」と明かした。その例として、自身の師匠