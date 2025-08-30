自民党で参院選惨敗の総括の議論が進むなか、臨時総裁選の実施を求める動きが加速している。２９日には複数の副大臣が賛成を表明し、政府内でも政治の停滞への危機感が広がる内情が浮き彫りになった。所属議員に圧力をかける石破首相（党総裁）側の手法も裏目に出て、反発した議員を賛成に回らせている。（三沢大樹、鷹尾洋樹）「政党のリーダーにとって選挙の結果は正統性の最も強力な源泉だ。リーダーシップの正統性が大きく