£Ã£Æ£Ô£Ã·ú¶ÌÊó¹ð»ñ¸»¹ñÄÌ²ß £É£Í£ÍÄÌ²ßÀèÊª£¸·î£²£¶Æü»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¹ë¥É¥ë¤ÎÇä¤ê±Û¤·Áý²Ã ¥«¥Ê¥À105015Ëç¤ÎÇä¤ê±Û¤· 11936Ëç¤ÎÇä¤ê±Û¤·Áý ¹ë¥É¥ë100590Ëç¤ÎÇä¤ê±Û¤· 5703Ëç¤ÎÇä¤ê±Û¤·Áý £Î£Ú¥É¥ë6105Ëç¤ÎÇä¤ê±Û¤· 2035Ëç¤ÎÇä¤ê±Û¤·Áý ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¥º£¸·î£²£¶Æü»ñ¸»¹ñÄÌ²ß ¹ë¥É¥ë¤ÎÇä¤ê±Û¤·¸º¾¯ ¥«¥Ê¥À38314Ëç¤ÎÇä¤ê±Û¤· 2480Ëç¤ÎÇä¤ê±Û¤·Áý ¹ë¥É¥ë6447Ëç¤ÎÇä¤ê±Û¤· 1371Ëç¤ÎÇä¤ê±Û¤·¸º £Î£Ú¥É¥ë