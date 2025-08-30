米FRBのクック理事＝23日、米ジャクソンホール（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米メディアによると、ワシントンの連邦地裁は29日、米連邦準備制度理事会（FRB）のクック理事がトランプ大統領による解任通告は違法だと主張した訴訟の審理を始めた。クック氏側と司法省側から意見を聴取した。トランプ氏は25日、住宅ローンを巡る不正疑惑を理由に、クック氏を即時に解任するとの書簡を交流サイト（SNS）で公表した。訴状に