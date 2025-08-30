749日ぶり勝利で近づいた…投打二刀流の完全復活米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）の本拠地レッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発し、5回1失点で実に749日ぶりとなる白星を挙げた。投打二刀流の完全復活に一歩近づいたといえるが、この挑戦を絶賛している大投手がいる。ドジャース一筋で通算221勝、今季も9勝2敗の成績を残す37歳のクレイトン・カーショー投手だ。カーショーはドジャースの地元ラジオ局