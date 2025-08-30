今年で開催20回目を迎える世界最大のアニソンイベント「Animelo Summer Live 2025 “ThanXX!”」が、8月29日から31日の3日間にわたり、さいたまスーパーアリーナにて開催。DAY1には西川貴教、氷川きよし＋KIINA.、オーイシマサヨシ、奥井雅美、KOTOKOら錚々たるメンツのほか、サプライズゲストとしてMOTSUが登場し、豪華なパフォーマンスや『アニサマ』ならではのコラボレーションを披露して集まったファンを熱狂させた。【写真