2026年5月22日(金)に日米同時公開される映画『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』！公開に向けて、北海道日本ハムファイターズがエスコンフィールド HOKKAIDOにて、2025年8月29日(金)から《STAR WARS WEEK》を開催します。イベント初日には、永尾柚乃さんが登場するファーストピッチセレモニーが実施されました！ エスコンフィールド HOKKAIDO イベント「《STAR WARS WEEK》ファーストピッチセレモニー」