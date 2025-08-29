「キス（Kith）」が手掛けるシリアルアイスクリームバー「キス トリーツ（Kith Treats）」が、ブランド10周年を記念したアパレルコレクションを8月30日に発売する。Kith Treats全店舗、公式オンラインストア、Kithアプリで取り扱う。また同コレクション発売にあわせて、8月30日から9月7日までの約1週間、Kith Treats全店舗で期間限定メニューを提供する。 【画像をもっと見る】 同コレクションでは、10周年の節目を記念し、ブ