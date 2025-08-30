「ヤクルト２−４広島」（２９日、神宮球場）東京に来ても勢いは止まらない！！広島が４月以来、今季２度目で同最長タイとなる５連勝。ＤｅＮＡと同率の３位タイに浮上した。不振に苦しんでいた坂倉将吾捕手（２７）が自身６４打席ぶりとなる先制適時二塁打。次打席でも適時打をマークして今季初の２打席連続適時打を放ち、長いトンネルを脱した。二塁上で坂倉は両拳を突き上げて満面の笑みを浮かべた。連勝中で勢いづくチー