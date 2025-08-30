レッズ戦で5回9奪三振の熱投を見せた大谷(C)Getty Images現球界で唯一となっている大谷翔平（ドジャース）の投打二刀流はふたたび軌道に乗り始めている。23年9月に右肘側副靭帯損傷という大けがを負った大谷は、キャリア2度目となる肘への大規模手術を執行。そこから約2年にリハビリを重ね、今年6月16日のパドレス戦でようやく実戦登板。そこから二刀流のサイクルは回り始めた。【動画】ハッと気づく異例光景大谷翔平の異能