取材に応じるパレスチナのマンスール国連大使＝29日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】パレスチナのマンスール国連大使は29日、パレスチナ問題解決に向けた国際会議が9月22日にニューヨークの国連本部で開かれることが決まったと明らかにした。その際にパレスチナを新たに国家承認する国が「10カ国以上になる可能性が非常に高い」と期待感を示した。国連本部で記者団の取材に応じた。6月にも同じ会議が国