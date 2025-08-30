¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤³¤È²ÖÅÄ¸×¾å¤¬¡¢9·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£²ÖÅÄ¸×¾å¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡¸½ºß2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ëÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë²ÖÅÄ¡£Ì¼¤¿¤Á¤ÎÌ´¤Ï¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆÃ·±¤ò¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢»Ð¡¦É´²Ú¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯ºë¶Ì¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯¹ë¹»¤Ë¸«»ö¹ç³Ê¡¢Ëå¡¦Åí²Ì¤µ¤ó¤âÆ±¤¸³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤Ù¤¯ÌÔÊÙ¶¯Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£²ÖÅÄ¤Ï¤½¤Î2¿Í¤ÎÌ¼°Ê³°¤Ë¤â¡¢Á°¤Î·ëº§¤Ç4¿Í¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë